Napoli - Branislav Jasurek, agente di Stanislav Lobotka, racconta un retroscena di calciomercato sul proprio assistito:

"In estate abbiamo incontrato la dirigenza del Napoli per parlare di un’offerta dalla Saudi League. Promettevano tanti soldi ma Micheli disse «Si fo**ano! Non trattiamo con loro». È accaduto lo stesso con Osimhen, ma per lui la proposta migliore era europea".