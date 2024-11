Già ci sono stati cambiamenti importanti in Italia e ora anche un altro allenatore è a rischio esonero. Proprio su quello che sta accadendo ha parlato lo stesso tecnico Eusebio Di Francesco del suo Venezia in conferenza stampa: "Non ho dormito dopo il Lecce. A Coverciano ci hanno insegnato la "regola delle tre C": coerenza, competenza e la terza la capite da soli (ride, n.d.r.). Ma non ci possiamo basare sulla fortuna. Questa squadra merita di avere maggiori soddisfazioni".