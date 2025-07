Marca - Gutierezz a un passo dal Napoli, accordo totale quasi raggiunto

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez a un passo dal Napoli. E' questa la notizia rilanciata dai colleghi spagnoli di Marca che svelano che il terzino ex Real Madrid sia ormai in procinto di trasferirsi in terra partenopea:



"Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti e l'accordo con il Girona è quasi totale. Al giocatore è stato offerto un contratto quinquennale. Manca l'accordo economico e definitivo con il giocatore, ma il Napoli spera di chiuderlo presto.

La squadra del sud Italia, che di recente ha acquisito Kevin De Bruyne, aveva nel mirino l'ala sinistra da più di un anno, un nome che piace molto ad Antonio Conte e alla direzione sportiva".