Nuovo episodio di "Sangro Azzurro": Alici Come Prima tra i tifosi del Napoli a Castel di Sangro | VIDEO

Alici Come Prima per CalcioNapoli24

Torna "SANGRO AZZURRO!", la serie Vlog di Alici Come Prima per CalcioNapoli24, in onda sul nostro canale YouTube dal ritiro di Castel di Sangro 2025.

Il creator Andrea Rossi, alias "Alici come Prima", si lancia tra i tifosi del Napoli nel primo giorno di ritiro di Castel di Sangro 2025, chiacchierando con i tantissimi napoletani arrivati in Abruzzo per sostenere gli azzurri nella preparazione atletica pre-campionato, in vista della prossima stagione. Guarda il primo episodio sul nostro canale YouTube! In questa puntata, Alici Come Prima chiede ai tifosi di scegliere l'ala sinistra da affiancare a Noa Lang, ma non solo...