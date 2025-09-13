Oriali: "Hojlund sostituto perfetto di Lukaku! Meret? Periodo sfortunato. Ho visto De Bruyne barcollare ma..."

Ultimissime Fiorentina-Napoli - Oltre a Leonardo Spinazzola, parola anche a Gabriele Oriali ai microfoni di DAZN nel pre partita del Franchi.

“L’anno scorso avevamo solo il campionato come impegno, avevamo la possibilità di preparare il match tutta la settimana: quest’anno no ma siamo felici anche di questo. Abbiamo allestito una rosa competitiva che ci permette di cambiare in base alle esigenze.

Hojlund? E’ un ragazzo che ha ottime prospettive. Essendo ancora giovane, ha accumulato un po’ di esperienza sia in Italia che in Premier. Siamo convinti di aver sopperito all’assenza purtroppo di Lukaku nel migliore dei modi, così come Lucca possa dare il suo contributo.

Milinkovic in campo per scelta o per infortunio Meret? Questo non lo so sinceramente, non gliel’ho chiesto al mister. Purtroppo dispiace perché non ci sarà e non sarà nemmeno nella lista dei convocati, dunque non sarà in panchina, in più ci mancano anche Rrahmani e Contini. Speriamo che questo momento negativo passi, ma ripeto siamo convinti di aver allestito una squadra importante che possa sopperire a queste assenze.

De Bruyne? Ha approcciato con grande umiltà. Da quando è arrivato non ha mai saltato nessuno allenamento: si è allenato con continuità, l’ho visto barcollare in alcuni momenti ma non è mai caduto”.