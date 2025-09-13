Condò: "God bless the Manchester United. Oggi una gara splendida di Hojlund"

Notizie Napoli calcio - Paolo CondÃ² Ã¨ intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Napoli 1-3:

"Il titolo di questa sera Ã¨ 'Manchester by the sea', che Ã¨ un bellissimo film. E lo dedichiamo al Manchester United: God Bless Manchester United. Non esiste un grande club al mondo capace di bruciare giocatori come lo United negli ultimi 10-12 anni. Oggi abbiamo visto un Hojlund splendido, McTominay lo scorso anno Ã¨ stato l'uomo Scudetto, lo stesso de Gea Ã¨ vero che ha subito tre gol ma ha fatto tante parate. Un club fornitore per il nostro campionato e non dobbiamo smettere di ringraziarlo".

Napoli calato nel finale? "La partita Ã¨ cambiata nel momento in cui sono stati fatti i cambi: la Fiorentina Ã¨ un po' salita e Quelli che sono subentrati hanno giocato nettamente meglio rispetto a chi ha cominciato. E il Napoli vinceva giÃ 3-0, quindi ci sta che poi abbia frenato un po'".