Costacurta: "Ottimo Napoli, ma c'è un aspetto che mi preoccupa! Conte deve lavorarci"

Notizie Napoli calcio - Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Napoli 1-3:

“Ottime notizie per il Napoli, poi però bisogna restare concentrati anche nei finali dei due tempi. Gli azzurri sono calati un pochino di mentalità dopo un inizio incredibile sia nel primo che nel secondo tempo. Condizione fisica? Di solito ci si allena da luglio per reggere i 90’, il discorso è che per me il Napoli non è ancora pronto per reggere mentalmente tutta la gara, su questo dovrà lavorare Conte”.