Fiorentina, Pioli svela: "Ho scelto Dzeko per una mossa del Napoli"

Le Interviste  
Pioli commenta Fiorentina-Napoli a DAZN

Ultimissime Fiorentina-Napoli - Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita dell'Artemio Franchi.

“C’è emozione ed è giusto che sia così: bello ritrovare i nostri tifosi, speravamo in uno stadio più completo ma va bene e pensiamo di esserci preparati bene. Speriamo di essere all’altezza di questa gara casalinga. Dobbiamo trovare ancora dei meccanismo più rodati, il centrocampo a tre può dare più garanzie e in attacco ho scelto Edin perché sta bene e immaginiamo un Napoli aggressivo. Edin dovrà essere bravo a legare dietro Lobotka: se il Napoli vorrà essere davvero aggressivo, dovrà concederci l'uno contro uno con Moise". 

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CagliariCagliariEL

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo UdineseUdineseECL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 12º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    3
    0
    1
    2
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
