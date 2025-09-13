Fiorentina, Pioli svela: "Ho scelto Dzeko per una mossa del Napoli"

Ultimissime Fiorentina-Napoli - Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita dell'Artemio Franchi.

“C’è emozione ed è giusto che sia così: bello ritrovare i nostri tifosi, speravamo in uno stadio più completo ma va bene e pensiamo di esserci preparati bene. Speriamo di essere all’altezza di questa gara casalinga. Dobbiamo trovare ancora dei meccanismo più rodati, il centrocampo a tre può dare più garanzie e in attacco ho scelto Edin perché sta bene e immaginiamo un Napoli aggressivo. Edin dovrà essere bravo a legare dietro Lobotka: se il Napoli vorrà essere davvero aggressivo, dovrà concederci l'uno contro uno con Moise".