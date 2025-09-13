Fiorentina, Pioli a Sky: "Pagato gli errori, ma potevamo fare 2-3 gol. Napoli forte, ecco dove hanno vinto la partita"

Notizie Napoli calcio - Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Napoli 1-3:

“Abbiamo cominciato male tutti e due i tempi, con avversari di qualità e spessore poi gli errori li paghi. Poi è stata difficile, il Napoli ha qualità ed è forte. Dopo 15’ essere sotto con gli azzurri non è semplice, ma abbiamo continuato ad essere compatti ed abbiamo giocato. Nel finale potevamo trovare anche il 2-3, dobbiamo crescere ed approfittare degli errori degli avversari come ha fatto il Napoli con noi”.

Mi aspettavo di essere più avanti? Mi aspettavo di avere qualche punto in più, ma la squadra nelle difficoltà di oggi è stata squadra ed ho visto comunque cose buone”.

Letture sbagliate in difesa? Su alcune occasioni, tipo su Hojlund, non dobbiamo andare in anticipo e aspettare per leggere meglio le situazioni. Anche sul rigore, se sbagli letture contro avversari con tutta questa qualità poi paghi. Il rigore è da evitare con più lucidità, si cresce anche con gli errori che noi abbiamo fatto ad inizio gara e inizio secondo tempo. Però noi abbiamo giocato e tirato in porta, loro però sono stati più bravi ed i dettagli fanno la differenza. Dobbiamo migliorare per essere più competitivi”.

Le scelte di Dzeko e Sohm? Per me Sohm ha fatto una bellissima partita, con un duello contro Anguissa che è molto forte. Ha lavorato bene, poi siamo passati a due. Ho scelto Dzeko perchè volevo dare più fastidio alla pressione del Napoli. La preparazione della partita è improntate, ma poi le devi saper interpretare. Dobbiamo crescere, migliorare ed evitare certi errori. Comunque potevamo segnare 2-3 gol”.