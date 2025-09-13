Conte a Sky: "Gara dominata, ma il finale non mi è piaciuto! Ai ragazzi ho detto una cosa, su Hojlund..."

Notizie Napoli calcio - Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Napoli 1-3:

“Cosa mi soddisfa di più? Abbiamo risposto presente per gran parte della partita. Approccio importante, l’abbiamo dominata e creato tante occasioni. De Gea ha fatto tante parate, ma non ci sta che facciamo un finale del genere. I ragazzi lo sanno, gli voglio bene come fratelli e figli, sanno cosa mi è piaciuto ed in cosa dobbiamo migliorare. Abbiamo concesso un gol e siamo andati in affanno, potevamo segnare con Elmas. Queste sono partite che devono essere chiuse fino alla fine.

Hojlund? Ha 22 anni, arrivato dallo United visto che ha portato bene con McTominay (ride, ndr). Ha un potenziale importante, può crescere e migliorare anche se è da poco con noi. Ha buonissime prospettive”.

Hojlund perfetto per gli spazi in Champions League? Abbiamo preso Hojlund per sostituire Lukaku, non è questione di spazi. Oggi abbiamo fatto la partita a prescindere dall’attacco allo spazio. Serve anche che tenga palla se vogliamo dominare la partita, per poi attaccare lo spazio quando è possibile”.

Prestazione di Beukema e Buongiorno? Tutti hanno fatto una prestazione attenta e concentrata, abbiamo fatto giocare pochissimo la Fiorentina che ha patito la nostra pressione alta. Potevamo fare altri gol e De Gea è stato bravo. La Fiorentina è andata due volte in finale di Conference, in finale di Coppa Italia e non solo. È strutturata per tutte le competizioni ed ha giocatori bravi e forti, non bravini (come detto in studio da Sky, ndr). Loro in questi anni si sono assetati a quel livello e venire qui a vincere ci deve dare gioia e forza. Al tempo stesso dobbiamo vedere anche il bicchiere mezzo vuoto, i ragazzi sanno che non mi accontento solo di vincere e che vedo il bicchiere mezzo vuoto per migliorare. La parte finale di gara poteva essere fatta meglio”.