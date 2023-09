Nino D'Angelo: "Garcia, ti prego, ridai il sorriso a questi ragazzi. Il Napoli è diventato triste e non si diverte più in campo"

Ultime notizie Napoli - Nino D’Angelo, cantante e tifoso del Napoli, ai taccuini della Gazzetta dello Sport ha rilasciato una lunga intervista di cui vi proponiamo uno stralcio.

Pensa che sia colpa di Rudi Garcia?

«Sono tifoso, ma non mi piacciono i colpi di testa. Il francese non sarà partito bene, però non mi piacciono quelli che dicono debba essere cacciato. Del resto mi fido della società e dell’intelligenza di Aurelio De Laurentiis e sono convinto che presto questa squadra tornerà a macinare gioco e vittorie».

Lei li avrebbe sostituiti Kvara e Osimhen?

«Io non li toglierei mai dal campo. Per me sono l’immagine del Napoli vincente, nel mondo e non solo in Italia. E poi com’è possibile da un anno all’altro tanta differenza di rendimento? Vedo facce tristi, nervosismi. Questi sono grandi protagonisti. E vi dico che, anche per quanto mi riguarda, se io salgo sul palco e non ho la carica giusta il concerto non viene bene e il pubblico se ne accorge pure».