Ultime notizie SSC Napoli - Gianluca Vigliotti, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, al Bar dello Sport di questa mattina ha anticipato:

"Vi do una notizia verso la Coppa Italia. Conte li cambia tutti e undici, se volete vi do già la formazione di Napoli-Palermo. Caprile in porta, Mazzocchi-Spinazzola con Marin-Jesus. Gilmour e Folorunsho a centrocampo, davanti Neres-Raspadori-Ngonge dietro Simeone. Giustamente, se non li fa giocare contro il Palermo in Coppa Italia, quando li fa giocare?".