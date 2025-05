Calciomercato Napoli, trattativa avviata per Gutierrez! C'è la prima offerta di Manna

Calciomercato Napoli, spunta un nuovo nome per la fascia mancina in vista dell’estate: si tratta di Miguel Gutierrez Ortega, 23enne del Girona, monitorato già da settimane dal club azzurro anche attraverso la figura di Maurizio Micheli come svela Il Mattino oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, spunta Gutierrez per la fascia mancina

Si tratta di un predestinato - si legge sul quotidiano - poiché a 5 anni era già nella cantera del Girona e a 10 anni viene preso dal Real Madrid.

Tant’è che il prezzo attuale non è banale: 30 milioni di euro. Manna per il momento ne avrebbe offerto la metà più una serie di bonus per sondare la pista.

Ben avviata anche la trattativa col calciatore: 4 anni di contratto a 2 milioni di euro. Si tratta di un esterno a tutta fascia, arruolatile sia come terzino che come come laterale alto.