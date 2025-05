Calciomercato Napoli: Conte ha già chiesto questo sforzo in stile Buongiorno

Calciomercato Napoli, spunta Gutierrez per la fascia sinistra. Ma non è certamente l’unico nome sulla lista del Ds Giovanni Manna in forte sinergia con Antonio Conte.

Calciomercato Napoli, la richiesta di Conte per l'estate

Piuttosto, come riporta Il Mattino oggi in edicola, ci sono fissi due nomi: Riccardo Orsolini e Igor Paixão del Feyenoord. Si tratta di profili che rientrano nei parametri azzurri sia per costo del cartellino che ingaggio.

E a tal proposito Antonio Conte ha chiesto uno sforzo alla società relativamente alle tempistiche degli acquisti estivi: ovvero che arrivino già entro metà luglio. Proprio come accaduto con Alessandro Buongiorno nella scorsa sessione.