"Molti tifosi sognano il ritorno a Napoli". L'annuncio de Il Mattino su Osimhen

Calciomercato Napoli - “Se quest’anno ci fosse stato Osimhen lì davanti…”, è questa la frase che ripetono molti tifosi del Napoli da inizio stagione considerando un Romelu Lukaku funzionale ma dal quale ci si aspettava qualcosa in più in termini di goal.

Calciomercato Napoli, possibile ritorno di Osimhen?

Così, come evidenzia Il Mattino oggi in edicola, molti tifosi sognano il ritorno di Victor Osimhen poiché - almeno formalmente - un rientro in azzurro ci sarà effettivamente quest’estate a fine prestito col Galatasaray. Tuttavia questo nella concretezza non succederà: Osimhen sarà venduto. Al miglior offerente.

Lui continua a sognare la Premier League ma al momento la squadra in pole è l’Al Hilal che si è posto questo grande obiettivo versando la clausola da 75 milioni al club di Aurelio De Laurentiis e 15 milioni al calciatore che attende di capire anche la decisione dei turchi su un eventuale definitivo acquisto o meno.