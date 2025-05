Per il Napoli c'è una cosa molto incoraggiante in vista delle tre partite-scudetto

Ultime notizie SSC Napoli - Sono già dodici le vittorie conquistate dal Napoli al Maradona ed è molto incoraggiante la prospettiva di poter giocare nel loro stadio due delle ultime tre finali nella volata per lo scudetto, scrive Repubblica.

Domenica contro il Genoa e il 25 maggio con il Cagliari. In mezzo la trasferta di Parma: "i 7 punti che mancano per la conquista matematica del titolo dovranno essere messi in cassaforte a Fuorigrotta, sono pronti a scendere in campo anche centomila tifosi in 180’: il massimo della capienza di un impianto che è tornato a essere in questa stagione troppo piccolo, al punto da convincere il Comune a darsi da fare per riaprire - dopo 21 anni di chiusura il terzo anello".