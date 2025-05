Spalletti: "Se De Laurentiis si fosse comportato diversamente sarei rimasto, Napoli e i napoletani non saranno mai il mio passato"

Ultime notizie SSC Napoli - Esce oggi per Rizzoli il libro autobiografico di Luciano Spalletti, c.t. della Nazionale ed ex Napoli. C'è un capitolo, «Le verità nascoste» dedicato ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli campione d’Italia. Il Corriere della Sera ne propone uno stralcio.

"Napoli e i napoletani non saranno mai il mio passato. Sono andato via perché non avevo più la voglia di sostenere questo continuo conflitto caratteriale con un imprenditore capace, a cui la città deve tanto, ma con un ego molto, forse troppo grande. Aurelio De Laurentiis.

Ancora oggi in tanti mi chiedono: «Ma se il presidente si fosse comportato diversamente allora, se avesse mostrato maggiore attenzione e sensibilità, avresti fatto una scelta diversa? Saresti rimasto al Napoli?». Domanda che ho sempre lasciato cadere. La risposta è sì, se ci fosse stato più rispetto umano, più dialogo e più apertura su cosa ci volesse per rivincere, alla fine sarei rimasto.

In ogni caso, lo ringrazierò sempre per avermi permesso di allenare il Napoli"