De Laurentiis via Whatsapp ha fissato un incontro importante nei prossimi giorni

Ultimissime Calcio Napoli, è in arrivo un importantissimo incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis. Lo ha fissato in queste ore di rientro dalle vacanze via Whatsapp e la controparte è il sindaco Gaetano Manfredi.

Se i discorsi relativi alla festa scudetto sono stati infatti rinviati, andranno invece spediti e nel vivo quelli relativi alla questione stadio Maradona.

Stadio Maradona, incontro in arrivo De Laurentiis-Manfredi

