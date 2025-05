Infortunio Lobotka, ci sarà per Napoli-Genoa? Il Mattino anticipa il verdetto

Ultimissime Calcio Napoli: arrivano aggiornamenti importanti per Stanislav Lobotka dopo l’infortunio rimediato a Lecce che ha messo in apprensione anche lo stesso Antonio Conte.

Infortunio Lobotka, ce la farà per Napoli-Genoa?

Per il regista slovacco si è trattato di una contusione/distorsione alla caviglia destra, non dovrebbe nulla di grave e la conferma arriverà oggi dalla diagnosi ufficiale.

Le sensazioni, riporta Il Mattino oggi in edicola, sono comunque positive: gli esami non dovrebbero evidenziare nulla di particolarmente gravoso.

In tal caso gli basterebbe sottoporsi a una terapia antinfiammatoria e fisioterapica per essere disponibile già per Napoli-Genoa.