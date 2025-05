"Potranno guadagnare massimo...". Calciomercato Napoli, ADL fissa un paletto sugli ingaggi

Sarà un calciomercato Napoli pirotecnico quello che andrà in scena quest’estate, ma come sempre con dei parametri ben delimitati come da politica di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis fissa due paletti

Strategia che in questi anni ha permesso al club di mantenere un bilancio sano in questi anni ma al contempo, lavorando con intelligenza, anche di essere comunque competitivi. E sarà così anche stavolta.

In particolare, come svela Il Mattino oggi in edicola, è già stato fissato un tetto importante per quanto riguarda la campagna acquisti di fine campionato: gli stipendi dei nuovi giocatori non dovranno superare i 3 milioni di euro e in generale il monte ingaggi non dovrà andare oltre i 100 complessivi.