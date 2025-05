Ultime notizie SSC Napoli - Non è solo la solidità difensiva a caratterizzare il Napoli di Conte, scrive Tuttosport, perché il tecnico “ha infuso un nuovo approccio trasformativo rispetto a quello visto a Castel Volturno fino a poco fa: il Napoli non ha mai registrato un numero così elevato di vittorie di misura: 7 su 23 (30%) sono arrivate di “corto muso” per 1-0, 13 su 23 (56%) con un solo gol di vantaggio e 15 delle 23 gare vinte (65%) senza subire gol”.