"Ha già dato parola", sorpresa Il Mattino: addio Anguissa, ecco dove può andare

Calciomercato Napoli - Potrebbe esserci un addio importante a centrocampo quest’estate: parliamo di Frank Anguissa, giocatore simbolo dello scudetto con Luciano Spalletti e leader anche dello spogliatoio di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli, Anguissa torna in Premier League?

Tuttavia, come riferisce Il Mattino oggi in edicola, il camerunense cerca nuovi stimoli e in particolare vorrebbe il riscatto personale in Premier League dove è andato via nel 2022 dopo la retrocessione con il Fulham. L’opportunità potrebbe essere il Chelsea con cui - si legge sul giornale - pare abbia più di una parola.

E sempre in mediana occhio anche a un’altra partenza choc: se il Barcellona dovesse presentare un’offerta da 30-35 milioni per Lobotka, verrà presa in considerazione.