Festa scudetto Napoli, organizzazione rinviata! CdM svela: la notizia ha fatto infuriare Conte

Ultimissime Calcio Napoli, rinviato ogni discorso relativo all’eventuale festa scudetto: lo assicura il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Festa scudetto Napoli, discorso rinviato per scaramanzia

E per un motivo molto semplice: scaramanzia. Così se ne riparlerà nel caso almeno tra due settimane, classifica alla mano, con la questione che nel frattempo sembra che abbia fatto adirare Antonio Conte che non vuole distrazioni, voci e organizzazioni di questo tipo anche se per motivi pratici e di sicurezza.

Estremamente cauto anche il presidente Aurelio De Laurentiis che pure fa scongiuri e non ne ha voluto parlare.

A Palazzo San Giacomo, invece, dal sindaco a tutti gli assessori e fino all’ultimo consigliere comunale tutti vogliono gestire le basi del discorso con un grande quesito centrale: “Il bus per la squadra per festeggiare deve essere scoperto?”. Ma anche "Ma si parte dallo stadio andando a ritroso fino a piazza Plebiscito?".