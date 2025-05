Il Mattino esalta Billing, Spinazzola e Raspadori: "Non chiamatele riserve"

Oggi il quotidiano Il Mattino dedica ampio spazio alle cosiddette "seconde linee" del Napoli. Cioè a quei giocatori che non rientrano nell'undici titolare ma che quest'anno sono comunque risultati decisivi dando il proprio apporto alla squadra quando sono stati chiamati in causa.

Non chiamatele seconde linee, men che meno riserve. Magari alternative, opportunità, risolutori. Gente capace di trasformare una chance in oro colato. Il Napoli di Conte si affida certamente ai suoi pretoriani, ma anche i gregari - o presunti tali - non sono stati da meno. Anzi. Da Billing a Raspadori, cominciando per Lukaku e Neres, fino ad arrivare a Spinazzola - in questo caso nelle loro prime versioni di giocatori subentrati a partita in corso - l’apporto di buona parte della panchina è stato finora da dieci e lode.