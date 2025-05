Infortunio Neres e Lobotka: arriva un'importante conferma da Castel Volturno

Ultimissime Calcio Napoli, arrivanobuone notizie dall’infermeria di Castel Volturno sia per Stanislav Lobotka dopo l’acciacco di Lecce che per David Neres ormai ai box da un po’.

Infortunati Napoli: buone notizie per Neres e Lobotka

Come infatti conferma il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, per il registra dovrebbe trattarsi solo di una contusione alla caviglia e nulla di grave mentre il brasiliano è sulla via del recupero e potrebbe essere disponibile per le ultime due gare della stagione contro Parma e Cagliari.

Potrebbe essere una preziosissima arma in panchina per Antonio Conte negli ultimi 180 minuti di quest'annata intensa.