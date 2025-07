Mpasinkatu: "Osimhen aspettava la Premier League, alla fine ha preferito una squadra in cui si sente un re"

A Stile TV è intervenuto Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo:

“Osimhen? Lui ha trovato la sua comfort zone, un’alchimia importante con la città e l’ambiente Galatasaray. Ha rinunciato ad uno stipendio importante in Arabia, in cuor suo aspettava una squadra dalla Premier che non si è palesata, o comunque non lo ha fatto secondo le condizioni di ADL. Lui quest’anno vorrà vincere la Coppa d’Africa con la Nigeria e qualificarsi ai mondiali, ci tiene tanto dopo aver vinto un campionato importante con il Napoli. Preferisce rimanere in una squadra dove si sente il re. Ha bisogno di queste emozioni, a Napoli il suo percorso era finito e ha trovato nel calore di Istanbul quello che aveva a Napoli. Lookman? Sul mercato tutto può succedere, abbiamo visto trattative che sembravano chiuse come Scamacca che era vicino all’Inter ma è andato all’Atalanta quando magari nessuno se lo aspettava. L’Inter lo ha detto pubblicamente di essere interessata a Lookman, ora devono trovare l’intesa con l’Atalanta e, essendo due club che hanno già fatto affari, troveranno una quadra. Il suo periodo all’Atalanta si può considerare chiuso, ha dato tutto quello che poteva dare e magari adesso ha bisogno di altri stimoli. Il Napoli oggi ha tutte le caselle piene sulle fasce, manca un vice Lang e secondo me potrebbe arrivare uno tra Sterling e Grealish. Sterling è un classe ‘94, può ancora fare la differenza quindi, se dovessi scegliere, prenderei lui. Arokodare del Genk è uno che meriterebbe di giocare in Serie A, lo vedrei bene perché ha importanti qualità fisiche, mi ricorda molto il primo Lukaku”.