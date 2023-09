Montervino: "Squadra in autogestione è una cavolata. Tweet di De Laurentiis pericoloso, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – L’ex Napoli, Francesco Montervino, ha parlato ai microfoni della trasmissione “Ne Parliamo il Lunedì”, in onda su Canale 8:

“Autogestione una cavolata se prendi un allenatore che non ha quell’ideale tattico e che non voleva continuare sulla sica di Spalletti. Raspadori va valorizzato per farlo giocare non a destra, il tecnico, secondo me, vuole giocare a due punte e la squadra non si ritrova in questo modo di interpretare il 4-3-3. Per accontentare il presidente l’allenatore si sta snaturando per il modo di vedere questa squadra. Se il Napoli è una squadra pronta a continuare la scia di Spalletti, aveva poco bisogno di fare modifiche. Il problema e che dopo Spalletti poteva arrivare chiunque tranne Garcia per continuare su quella strada. Ho sentito che secondo alcuni che il presidente l’ha fatto apposta a prendere il tecnico francese sapendo che non avrebbe reso, fosse vero rabbrividisco. Perché il 12 agosto non è arrivata la comunicazione di ADL? E se l’allenatore gli avesse detto “io non la penso come te, non pensare che questa squadra possa rivincere lo scudetto”.

Nella sostanza tu stai depauperando la squadra lasciata da Spalletti. Garcia non ha le qualità per allenare la squadra come il suo collega di Certaldo, lui sta cercando soluzioni in campo diverse mentendo il 4-3-3, spostando Raspadori sull’esterno. Va cambiato radicalmente il modo di giocare schierando giocatori di qualità lasciandogli anche un po’ di libertà. Garcia è uno con le palle e sapete perché? Perché, dopo che Kvara si è lamentato lo ha fatto uscire altre due volte. Non lo fai uscire sennò, se non hai gli attributi lo fai giocare 90 minuti la partita dopo. Giuntoli è stato a Napoli per otto anni e lo scudetto è arrivato solo all’ultimo.

Nessuno contesta la sua competenza ma i primi anni ha fatto come Meluso, era li messo li. La responsabilità la do in grande percentuale e in giocatori, a prescindere dall’allenatore non puoi peggiorare così tanto nel giro di pochi mesi. Allora non sei un campione. Post di De Laurentiis dopo Bologna-Napoli? Quello è il peggior tweet che potesse fare, è un tweet pericoloso perché secondo pensa il contrario di quello che scrive. Hai comprato Lindstrom a 25 milioni ma ti ostini ha non farlo giocare. Natan? L’ho apprezzato nell’entrata fatta contro il Braga, ha rischiato ma se l’è voluta giocare così; non è stato superficiale. Lobotka? Il suo ruolo è quello dell’interdizione, poi se sa giocare palla al piede meglio ancora. Raspadori potrebbe rendere da mezz’ala”.