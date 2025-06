Mertens: "Sarri mi ha cambiato la vita, in Italia solo al Napoli! Il calciatore migliore con cui ho giocato è..."

Dries Mertens è ufficialmente un cittadino napoletano! Ieri il Comune di Napoli gli ha tributato la cerimonia di conferimento della cittadinanza onorarie per i meriti sportivi e per l'affetto sempre dimostrato verso la nostra città . Prima della cerimonia alla Sala dei Baroni del Maschio Angioino, Dries Mertens ha parlato ai giornalisti rilasciando alcune dichiarazioni.

Dichiarazioni Mertens

Un allenatore che le ha cambiato la vita? «Tutti danno qualcosa ma Sarri ha inciso di più».

Ha visto mai che la porta alla Lazio...? «In Italia c’è solo Napoli per me».

Napoli che ha conquistato Conte... «Conte è uomo intelligente, sa come si apre un ciclo. E vuole che la società e la squadra crescano. Il trionfo rappresenta un passo importante. In società ci sono gli uomini giusti nei ruoli giusti. Ora non si gioca più una volta a settimana e dunque il progetto va allargato. Con lui è un bel futuro».

Il numero 1 col quale ha condiviso la carriera? «Higuain!».

Il panorama, da casa sua, è da stropicciarsi gli occhi: impossibile staccarsene. «La mattina mi sveglio, vado sul terrazzo a bere il caffè e resto incantato. E penso: sono il miglior bomber della storia del Napoli, orgoglio gigantesco. Che cosa voglio di più dalla vita?».