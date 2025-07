La Russa: "All'Inter sarebbe bastato Pio Esposito per vincere lo scudetto"

Ignazio La Russa ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia:

"Lookman? Il gioco deve valere la candela, l'Inter ha deciso che vale, investendo più di 40 milioni. Credo che ci sia una buona possibilità che si trovi un punto di incontro tra domanda e offerta. Da che mondo è mondo, quando due società amiche discutono si vanno incontro. Sono i procuratori che hanno parlato con l'Inter, che io sappia non c'è stato un contatto diretto con il giocatore, l'Atalanta non può offendersi.

Poi non è che c'è solo Lookman, l'Inter ha vinto molto anche senza Lookman. Quest'anno bastava avere Pio Esposito per vincere lo scudetto. Le due società sono amiche, questa vicenda non avrà ripercussioni. L'Atalanta sa fare bene i suoi affari, l'Inter è pronta a fare il proprio dovere per migliorare la squadra, e lo dico con cognizione di causa".