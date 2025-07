Champions League, i risultati dei preliminari: i Rangers eliminano il Panathinaikos, out a sorpresa lo Steaua Bucarest!

Stasera sono andate in scena le gare di ritorno del secondo turno di qualificazione alla prossima Champions League. L'unica sorpresa arriva dalla Romania, dove lo Steaua Bucarest è stato eliminato dai macedoni del Shkendija, che si sono imposti per 1-2 in trasferta dopo aver vinto anche la gara di andata. Al turno successivo se la vedranno contro il Qarabag, che ha inflitto un passivo di 4-0 allo Shelbourne tra andata e ritorno. Tutto facile anche per il Malmo, che elimina il Riga e raggiunge il Copenaghen al turno successivo.

Servono i supplementari al Ludogorets per eliminare un Rijeka rimasto in 9 ed accedere al turno successivo contro il Ferencvaros, che ha battuto il Noah in un divertente 4-3. Il Pafos batte di misura il Maccabi Tel Aviv e adesso se la vedrà con la Dinamo Kyiv, mentre nel big match di serata i Rangers Glasgow hanno la meglio sui greci del Panathinaikos e se la vedranno al turno successivo contro il Viktoria Plzen, che nell'ultimo match di serata ha eliminato il Servette sul finale. Infine tutto facile per Lech Poznan e Salisburgo, che contro Breidablik e Brann avevano già ipotecato i match all'andata. Al turno successivo i polacchi se la vedranno contro lo Stella Rossa, mentre gli austriaci incontreranno il Club Brugge.

QUESTI I RISULTATI DELLE GARE DI OGGI: