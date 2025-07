Conte cambia qualcosa nella lista dei convocati per il ritiro di Castel di Sangro

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito al calciomercato della SSC Napoli in vista dell'inizio del ritiro a Castel di Sangro:



"Qualcosa nel gruppo di Conte cambierà, ci sarà Milinkovic Savic nel blocco dei portieri al posto di Turi, ceduto in serie C al Team Altamura. Zerbin è andato alla Cremonese, sarà aggregato Ambrosino mentre qualcos’altro potrebbe cambiare durante il ritiro. Simeone attende di capire le proposte in arrivo da Torino e Udinese (oltre il Pisa), va deciso il futuro di Zanoli, una scelta fondamentale anche per la trattativa Juanlu Sanchez con il Siviglia, che è in stand-by".