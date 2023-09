Martino: "Napoli deve dimenticare Spalletti: ecco cosa andrebbe scritto sulle pettorine"

Carmine Martino è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Bisogna dimenticare il Napoli di Spalletti. Non è facile per quanto fatto e accaduto ma dovrebbero scrivere sulle pettorine 'dimenticare Spalletti' (ride, ndr). In difesa c'è una situazione di emergenza, anche per l'infortunio di Rrahmani. A Bologna ci vuole umiltà per non rischiare grosso".