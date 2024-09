Marinella regala un orologio a David Neres, la lettera: "Profondo dispiacere, Napoli non è questa"

«Napoli non è questa». Ci tiene a ripeterlo con forza Maurizio Marinella, che da sabato notte non riusciva a pensare ad altro che alla spiacevole rapina subita dal nuovo acquisto della SSC Napoli, David Neres. Così è maturato il desiderio di provare a fare qualcosa: ieri ha recapitato nella hall dell'hotel che ospita in città il calciatore brasiliano, nuovo acquisto del Napoli, un orologio accompagnato da una lettera piena di affetto. «È un piccolo gesto - racconta all'edizione odierna de Il Mattino - ma deve trasmettere il nostro calore».

«Caro David, Napoli non è solo questo. Vogliamo esprimerti il nostro profondo dispiacere per quanto ti è accaduto», si legge nella lettera firmata da Maurizio e Alessandro Marinella e recapitata al calciatore insieme all'orologio del brand napoletano che proprio nel 2024 festeggia i suoi 110 anni di storia. Si tratta di un piccolo gesto, certo, ma di sicuro molto significativo per il calciatore brasiliano che nell'arco di poche ore ha già ricevuto tantissimi messaggi e gesti di grande affetto da parte di tutto il popolo napoletano.