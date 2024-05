Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista Sky, ha commentato la stagione del Napoli: "Appagamento? Conta la storia della società, e se hai vinto 3 volte in 100 anni allora non sei così abituato, ed anche dei giocatori stessi che prima dell’anno scorso non avevano vinto. Il campionato scorso è stato un unicum, anche per la sosta invernale. Non voglio dire che non fosse la più forte in quel momento, ma non era da dare 20 punti all’Inter ed ora ne prende 40?"