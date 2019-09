Maradona al Gimnasia, il presidente annuncia: "Ci hanno chiamato da Napoli per organizzare un'amichevole!"

Sta facendo parlare di sè, come sempre, Diego Armando Maradona, da quando è diventato il nuovo tecnico del Gimnasia La Plata: senza dubbio il colpo del mercato estivo in Argentina. Il presidente del club, Gabriel Pellegrino, ha parlato a Radio CNN:

"Abbiamo fatto qualcosa di molto bello per il calcio argentino, di grande valore. Da tempo ci chiedevamo se Diego potesse far bene con noi. Eravamo senza tecnico e lui era a Buenos Aires, così abbiamo chiesto a Bragarnik - l'intermediario - se fosse disponibile. Lo abbiamo trovato meglio di quanto ci aspettassimo, il primo approccio lo abbiamo avuto in videoconferenza. Speravo solo che il segnale non si interrompesse. Adesso c'è entusiasmo e rischiamo di non riuscire ad accontentare tutte le richieste per vedere le partite in casa. Dopo l'ufficialità ci hanno chiamato da Napoli per organizzare un'amichevole o un evento".