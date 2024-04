Lenglet su Conte: "Allenatore fantastico: un po' duro ma con lui sono migliorato"

Ultime calcio - Clement Lenglet, difensore dell'Aston Villa, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport:

"Conte? Fantastico, con lui sono migliorato tanto. A volte è un po’ duro ma è un allenatore forte: era ciò di cui avevo bisogno per migliorare. Negli allenamenti che ci faceva fare in preparazione soffrivo tanto. Dopo quel periodo, però, ci sembrava di volare in campo e sono stato al top tutta la stagione. Ventrone? Preparatore e persona fantastica".

Lo scorso gennaio poteva trasferirsi al Milan: "Non giocavo con continuità e quindi volevo trovare una soluzione. La mia priorità era giocare e in quel momento non era possibile, quindi ci sono stati contatti con altri club. Poi ho iniziato a giocare e i piani sono cambiati. Ma la Serie A è un campionato che mi piace".