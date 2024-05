Chi è Samu Omorodion: le tre scaramanzie pre gara, l'idolo Eto'o ed il calcio per salvare la famiglia | FOCUS

Samuel Omorodion nel mirino del Napoli? Le ultime indiscrezioni di calciomercato vogliono gli azzurri sulle tracce di questo attaccante spagnolo di proprietà dell'Atletico Madrid che quest'anno sta facendo davvero molto bene in prestito all'Alaves con cui ha segnato 9 gol in 33 partite nella Liga. Di questo bottino di reti, ben 5 le ha messe a segno contro Barcellona, Atletico Madrid e Villarreal.

Chi è Samuel Omorodion: età, ruolo e curiosità

Calciomercato Napoli - Samu Omorodion nasce a Melilla il 5 maggio 2004 da genitori nigeriani. L'esplosione calcistica di questo ragazzo dal fisico da corazziere (193 centimetri) è praticamente precoce. Dopo aver giocato lo scorso anno nel Granada B andando in doppia cifra, l'Atletico Madrid decide di acquistarlo alla fine di questa sessione estiva di calciomercato pagando la clausola da 6 milioni di euro. Omorodion stregò Diego Simeone segnandogli nella sua prima presenza in Liga con il Granada a metà agosto. Dopo averlo acquistato, l'Atletico Madrid gira il cartellino in prestito all'Alaves.

Omorodion è una prima punta dotata fisicamente e con una buona tecnica. Fa parte dell'Under 21 della Spagna. La sua storia personale è davvero da raccontare. Gioca su campetti in polvere praticamente da piccolo. Ha un sogno nel cassetto; aiutare economicamente sua madre diventando un calciatore professionista. Con il lavoro ed il sostegno della famiglia riesce a scalare la montagna ed oggi è uno dei volti più promettenti della Liga.

Ha come idolo Samuel Eto'o di cui sa praticamente tutto. Nonostante la sua giovane età, ha già dei riti scaramantici che ripete ogni volta prima di scendere in campo. Omorodion infatti bacia entrambi gli scarpini, poi i parastinchi ed infine recita una preghiera. Il suo motto è "Trust the process". Il Napoli sta pensando a lui come erede di Victor Osimhen. La valutazione del cartellino da parte dell'Atletico Madrid è di 30 milioni di euro.