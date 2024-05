Victor Osimhen non sarà tra i convocati di Fiorentina-Napoli. L'indiscrezione è stata rilanciata dalla redazione di Sky che conferma dunque lo stop per l'attaccante nigeriano cil quale non è riuscito a smaltire un problema muscolare. Non ci sarà domani sera al Franchi neanche Zielinski. Entrambi proveranno ad esserci nell'ultima gara di campionato contro il Lecce.