Juventus, Pjanic: "Barcellona un sogno che diventa realtà"

Ultime notizie calcio - Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus ma acquistato proprio nella giornata di ieri dal Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della federcalcio bosniaca:

"Per me è un sogno diventato realtà. Sono felice e orgoglioso, non solo per me stesso, ma anche per i miei genitori e per l'intera Bosnia ed Erzegovina. Non dimentico mai da dove vengo. Il Barcellona è uno dei club più grandi del mondo ed essere parte di questo club è anche il più grande passo nel calcio per ogni giocatore. Il successo non arriva da solo, ma solo con il duro lavoro, lo sforzo e la fede che tutto nella vita può essere raggiunto. E questa è una prova. Ora devo continuare a lavorare con la Juventus, sono concentrato su quello e poi non vedo l'ora di uscire al Camp Nou ".