Brutte notizie in casa Roma: Chris Smalling, infatti, ha riportato un infortunio nella partita contro l’Udinese, valevole per la 32ª giornata del campionato di Serie A. Il difensore inglese è stato sostituito da Diego Llorente: cambio forzato dunque per l’allenatore giallorosso Daniele De Rossi. Tutto questo è accaduto nel finale di partita, più precisamente al minuto 88.