Cyril Ngonge è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino. L'attaccante belga ha già raggiunto i nuovi compagni e Marco Baroni in ritiro. In attesa del comunicato ufficiale, il club granata ha postato sui social un primo indizio: con lo stadio Filadelfia a far da sfondo, su X è stata postata una clip che mostra una sedia ed un gong in sottofondo. Gioco di parole con il cognome del nuovo acquisto.