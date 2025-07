Conte supervisiona anche lo staff sanitario! Il Mattino: controlla tutto, anche la parte medica

Ultime notizie Napoli: oggi il quotidiano Il Mattino dedica ampio spazio a tessere le lodi dello staff medico della SSC Napoli, alla guida del quale - ormai dal 2019 - c'è il dottor Raffaele Canonico. Dal 2004 nello staff del Napoli e dal 2019, dopo l’uscita di scena di Alfonso De Nicola, responsabile del settore sanitario. Ed è anche l'unico medico sociale ad aver vinto due scudetti.

Tra le altre cose, si sottolinea la sinergia che intercorre tra lo staff sanitario e lo staff tecnico guidato da Antonio Conte. Il dottor Canonico, oltre a lavorare a stretto contatto con il preparatore atletico Coratti e il personal trainer Tiberio Ancora, è supervisionato anche dallo stesso allenatore.

Tutto è sempre controllato da Antonio Conte che ovviamente fa da supervisore su ogni aspetto della gestione tecnico-atletica della squadra. Compresa, s’intende, anche la parte medica. Conte è il responsabile di tutto: il suo lavoro estivo ha come base di partenza il metodo Ventrone. Poi lui lo ha aggiornato tenendo conto della sua esperienza sia di calciatore che di allenatore. Per anni lo staff medico azzurro ha avuto come fiore all’occhiello i pochissimi infortuni muscolari. Una statistica che è stata al centro anche di molte lezioni nelle varie università.