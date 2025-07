Udinese, il Dt Inler: "Lucca ha meritato Napoli, quando ci fu l'episodio del rigore..."

Calciomercato Napoli, il Dt dell’Udinese - ed ex azzurro - Gokhan Inler ha parlato di Lorenzo Lucca approdato in azzurro. Lo ha fatto in diretta a SkySport24.

Calciomercato Napoli, Inler parla di Lucca

“Ho contribuito alla crescita di Lucca? Il merito non è solo mio, l’importante è parlare con i ragazzi. Ho avuto tante esperienze, sia positive che negative, e Lorenzo è un giocatore molto particolare. A me piace, questi attaccanti con questo fisico sono rari soprattutto in Italia. Quando sono arrivato parlavo tanto con lui, ci sono capitati anche episodi particolari visti nel campo (riferimento alla questione rigore, ndr) ma per me era importante risolvere subito le cose e ci sono riuscito chiaramente anche col mister. Abbiamo fatto capire a un campione come lui che c’è una sola direzione tutti insieme, ora ha fatto un salto di qualità e ha meritato la squadra dov’è adesso”.

Poi risponde a un riferimento sulla famosa presentazione a Napoli con la maschera da leone: “Il presidente mi ha subito proposto quest’idea, io sono rimasto un po’ bloccato… poi il presidente ha detto di mettere quella maschera e l’ho messa”