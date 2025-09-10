Sky - Fiorentina-Napoli, le scelte di Conte: Fab Four dal 1', ecco il favorito fra Hojlund e Lucca

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo la sosta per le nazionali, sono rientrati quasi tutti a Napoli, in vista della trasferta di Firenze in programma sabato alle 20.45 (in diretta su Sky Sport): domani è previsto l’arrivo anche di Anguissa. L'inviato a Castel Volturno, Francesco Modugno, ha parlato delle possibili scelte di Conte verso Fiorentina-Napoli:

"Anguissa sarà titolare perché uno come lui non c'è in rosa. Sta rientrando e domani si allenerà, qualche riflessione si può fare: le nazionali hanno riconsegnato a Conte tanti calciatori col morale alto. Tanti sono andati in gol e hanno determinato. E poi c'è chi è rientrato acciaccato, con Rrahmani che salterà Fiorentina e Manchester City, sperando di tornare lunedì 22 in casa con il Pisa o alla giornata successiva, a San Siro, con il Milan. L’assenza del kosovaro può spingere Conte a far esordire Beukema, investimento estivo importante che non ha ancora debuttato in campionato. Un investimento importante da 31 milioni e a Firenze potrebbe toccare a lui. Anche Buongiorno è ormai completamente ritrovato dopo l'intervento operatorio e l'assaggio del campo col Cagliari: può potenzialmente partire dall’inizio. I Fab 4 me li aspetto tutti in campo nel 4-1-4-1. Per l’attacco, nel ruolo di Lukaku, in questo momento Lucca parte davanti a Hojlund, che in questo mercoledì si è allenato per la seconda volta a Castel Volturno. E quindi sta entrando nel Napoli, mentre Lucca ha già lavorato tanto con Conte. Per adesso più Lucca centravanti, ma ci sarà la prima staffetta con Hojlund, che ha tanta voglia: a mezzanotte era con la nazionale, a mezzogiorno era già qui ad allenarsi".