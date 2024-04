Gasperini sul futuro: "L'interesse e l'accostamento a grandi squadre fa piacere! Ma..."

Ultime news calciomercato - Accostato anche al Napoli, Gian Piero Gasperini ha risposto così sul suo futuro a Sky Sport, nel giorno di vigilia della sfida dell'Atalanta col Liverpool:

"Futuro? Questo è il periodo dell'anno in cui ci sono gli accostamenti, è chiaro che son tutte grandi squadre e l'interesse è sempre qualcosa di piacevole. Ma questo è un momento di massima concentrazione e attenzione, pensiamo al Liverpool, alla Fiorentina con la Coppa Italia. Sono momenti straordinari che capitano raramente in questo periodo della stagione. Siamo molto felici di come siamo arrivati al finale di questa stagione, adesso siamo concentrati su questi impegni".