Rinnovo Kvaratskhelia, De Laurentiis offre 3 milioni più bonus: la posizione dell'entourage del georgiano

Calciomercato Napoli - Khvicha Kvaratskhelia piace a mezza Europa e sebbene De Laurentiis voglia blindarlo con il rinnovo, si fanno frequenti squadre e notizie di trattative nelle ultime settimane. Ma il suo entourage è in arrivo in città per incontrare il Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli scrive:

"Jugeli aveva annunciato comunicazioni importanti a fine campionato ed intanto è sbarcato in Italia per intavolare un primo discorso proprio con De Laurentiis. Toccherà al patron del Napoli fare un'offerta tale da scongiurare il pericolo che Kvara possa prendere in considerazione l'ipotesi di trasferirsi in terra catalana. De Laurentiis non intende correre rischi e con Jugeli si ragionerà su un prolungamento del contratto per altri tre anni (con opzione) e relativo adeguamento dell'ingaggio del giocatore. Poi c'è anche il capitolo relativo alla clausola rescissoria. Ma è principalmente sull'aspetto dell'ingaggio che si giocherà la partita del prolungamento. Finora il manager ha preferito glissare sulle cifre, ma è chiaro che si attende un trattamento simile a quello usato da DeLa a dicembre scorso quando ha praticamente raddoppiato l'ingaggio di Osimhen per blindarlo ed evitare il rischio che si svincolasse a parametro zero.

L'impressione è che il Napoli possa venire incontro alle aspettative del giocatore, spingendosi fino a tre milioni di euro a stagione (escluso bonus). Si vedrà. L'incontro potrebbe anche essere interlocutorio. Una prima presa di coscienza e di intenzioni della parti per poi riservarsi il tempo di riflettere e darsi un nuovo appuntamento a stretto giro. Facile immaginare però che De Laurentiis voglia chiudere in fretta il nodo sulla posizione di Kvara".