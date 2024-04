TMW - Per il Napoli non è una prima scelta: e se Italiano restasse a Firenze? Nessun'offerta concreta

Calciomercato SSC Napoli - Vincenzo Italiano qualche mese fa sembrava in pole position nella lista dei desideri di De Laurentiis, adesso non è più la prima scelta. Ne parla TMW:

"Per il Napoli non è una prima scelta, per il Bologna è un'idea, per il Torino una opzione. E se Italiano restasse a Firenze? Italiano in queste settimane non ha ricevuto le offerte che sperava di ricevere. La Roma ha confermato Daniele De Rossi, la Lazio ha preso Tudor per costruirci un progetto, il Milan valuta allenatori stranieri, la Juve è andata dritta su Thiago Motta dopo i primi scricchiolii con Allegri e il Napoli l'ha presto derubricato a seconda scelta. Italiano oggi è un'idea del Bologna per sostituire Thiago Motta ed è uno dei nomi principali per il dopo Juric a Torino: buone possibilità, non quelle che si aspettava.

Partendo da questi presupposti avverrà nei prossimi giorni il confronto tra Rocco Commisso e Vincenzo Italiano. Il presidente della Fiorentina sonderà un'ultima volta il terreno per capire se ci sono i margini per trattenerlo. Una sua permanenza presupporrebbe il rinnovo (anche se con la qualificazione in Europa League già scatterebbe un anno di contratto) e una importante rifondazione della rosa, ma oggi la permanenza di Italiano è opzione da non scartare al 100% dopo settimane in cui le due parti - travolte da eventi ben più importanti - non hanno più preso in considerazione questa possibilità".