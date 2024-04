Nuova squadra Sarri, colpo di scena e sgarro alla Juve?

Maurizio Sarri è pronto a tornare in panchina per la prossima stagione. Avrebbe voluto chiudere la carriera alla Lazio come da lui stesso annunciato, ma non è stato possibile dopo le dimissioni a stagione in corso. Ha capito che la squdra non lo seguiva più, o non come avrebbe voluto, e così ha deciso di fare un passo indietro rinunciando anche a un bel po' di soldi. Perché non è mai stata una questione economica per il tecnico ex Napoli, o almeno non è stata mai una priorità. Ma smaltita la delusione biancoceleste, l'allenatore sarà pronto per abbracciare quella che potrebbe essere una sua ultima avventura alla luce dei sui 65 anni.

Nuova squadra Sarri: l'ultima clamorosa suggestione

Dove è pronto a ripartire? Sicuramennte attende di capire gli sviluppi in Italia innanzitutto, anche se non disdegnerebbe un'altra avventura estera dopo aver assaporato la Premier League alla guida del Chelsea. Ma vorrà farlo a bocce ferme, ecco perché ha nel frattempo declinato proposte giunge come da Nottingham Forest e Spartak Mosca. La prima associazione che viene alla mente è la Fiorentina che a fine stagione saluterà Vincenzo Italiano: la Viola dovrà assicurarsi un profilo all'altezza per proseguire col progetto e Sarri è uno storico tifoso/simpatizzante dei gigliati essendo cresciuto in Toscana. Tuttavia tale matrimonio non sembrerebbe così scontato, poiché la dirigenza starebbe valutando giovani profili emergenti come Alberto Gilardino.

Così ecco che spunta il possibile colpo di scena: il Torino. Il presidente Urbano Cairo, desideroso di vedere la maglia granata in alto, avrebbe appunto tale suggestione. E chissà che non possa avere le carte giuste per convincere Sarri quest'estate, provando a replicare magari una piccola Atalanta-bis. Potrebbe essere un modo, volendo, anche per fare uno sgarro alla Juventus con cui non si è lasciato affatto bene e per provare a spezzare il dominio bianconero nella stracittadina.

Futuro Sarri, e se chiamasse anche... il Milan?

Ma occhio anche che dalla Serie A potrebbe arrivare anche l'ultima grande chiamata di una big per Sarri, poiché si parla timidamente anche di un interesse del Milan non troppo da escludere che a quel punto non lascerebbe spazio a dubbi. Un'occasione irresistibile nel caso per allenare nell'ultima grande città d'Italia e provare a dominare l'alta classifica del campionato. Stefano Pioli saluterà a fine stagione e il Diavolo si sta guardando attorno per la nuova guida tecnica: si registra una frenata per Julen Lopetegui e non sono da escludere colpi di scena. Lo sgarbo alla Juve, comunque, potrebbe farlo anche sbarcando in rossonero per la futura lotta al vertice.