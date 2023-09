Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Filotto di risultati? Bisogna innanzitutto recuperare fisicamente quando si gioca così tanto. Ho dato riposo a qualcuno dando spazio ad altri come Cholito e Lindstrom. ora dobbiamo battere il Lecce, non dobbiamo pensare al Real. Ci servono 3 vittorie per tornare dove vogliamo in classifica".