Filippini a CN24: "Una squadra in Serie A mi ricorda il Napoli di Spalletti"

Napoli - Francesco Filippini, ex allenatore di Raspadori, ha parlato ai nostri microfoni di CalcioNapoli24 Live su CN24:

"Raspadori e i suoi agenti hanno preso degli accordi col Napoli e accetteranno la scelta del club se sarà quella di dover restare o andare via, su questo è una persona molto affidabile. E’ evidente che giocare con il contagocce non giova alla sua figura e lui può aver mandato qualche segnale. Con avanti Osimhen ha avuto difficoltà a trovare spazio prima, ma lui è uno più utile a gioco della squadra da costruttore e non come finalizzatole. Allo stesso modo ora Conte ha puntato su Lukaku, ma Giacomo può giocare anche a centrocampo. Lui nell’Atalanta ci starebbe benissimo in una posizione come quella di Lookman. In un contesto come quello dell’Atalanta però ti esalti, mi ricorda il Napoli di Spalletti dove tutti sanno cosa fare".